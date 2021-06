Sułoszowa. Będą stabilizować osuwisko. Zagraża drodze wojewódzkiej, kościołowi, przedszkolu i szkole

Osuwisko w Sułoszowej ciągnące się na długości około 200 metrów wzdłuż drogi wojewódzkiej. Już przed kilku laty było badane przez prof. Antoniego Wójcika z Państwowego Instytutu Geologicznego. Powstała karta osuwiska, ale dotychczas nie było pieniędzy na jego zabezpieczenie. Teraz uda się to wykonać dzięki dotacji państwowej.

Pieniądze na walkę z osuwiskami - to rządowe wsparcie, które przekazał przed kilkoma dniami wojewoda małopolski Łukasz Kmita na kilka zadań w całym województwie. Łącznie to ponad 7 mln zł. Z tego ponad 2,1 mln zł trafi na zabezpieczenie osuwiska w Sułoszowej. Dotacje na to zadanie odebrali marszałek małopolski Witold Kozłowski w asyście wójta gminy Sułoszowa Stanisława Gorajczyka.

Zadanie związane z zabezpieczeniem osuwającego się gruntu ma wykonać Zarząd Dróg Wojewódzkich. Samorząd województwa do kwoty dotacji dołoży brakujące fundusze ze swojego budżetu, bo szacuje się, że całość inwestycji będzie kosztować około 2,7 mln zł.

Marszałek Witold Kozłowski odbierając dotacje dziękował wojewodzie i rządowi za wsparcie finansowe tego przedsięwzięcia.