Super Bowl 2022: Los Angeles Rams - Cincinnati Bengals. Gdzie oglądać na żywo? Transmisja live stream online z meczu futbolu amerykańskiego

Kto faworytem Super Bowl? Eksperci stawiają na Rams

W „najważniejszym meczu” ze wszystkich amerykańskich lig zmierzą się Bengals i Los Rams. Ekipa Cincinnati dwukrotnie miała szansę na mistrzostwo, w 1982 i 1989 r. przegrała jednak w finale (w obu przypadkach z San Francisco 49ers).

Rams mają na koncie jeden tytuł. Drużyna kilkakrotnie zmieniała siedzibę, a największe sukcesy odnosiła, gdy jej bazą było St. Louis. W 2000 r. wygrała Super Bowl. W finale była także w 2002 r. Do „Miasta Aniołów” wróciła w 2016 r., po 11 latach przerwy. W 2019 r. znów awansowała do finału, ulegając tam najlepszej ekipie ostatnich lat w NFL - New England Patriots.