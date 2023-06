Superliga Rapid w Krakowie. Szachowe rozgrywki z pulą nagród 300 tysięcy złotych [WYNIKI]

Superliga Rapid to efekt współpracy ośmiu największych klubów szachowych w Polsce oraz Fundacji Nobilis Ludus. Uczestniczące w niej 4-osobowe drużyny grają tempem szachów szybkich (10 minut + 5 sekund doliczanych co ruch).

Dla uatrakcyjnienia rywalizacji zrezygnowano z... remisów. Jeśli jest taka konieczność, to zwycięzcę wyłania się za pomocą armageddonu. To partia błyskawiczna, w której szachista grający białym kolorem musi wygrać, by dopisać punkt do swojego konta (w przypadku remisu, wygrywają czarne, które na starcie mają jednak mniej czasu).