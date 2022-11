Superpuchar Polski dla siatkarek Developresu Rzeszów. Wyszły z opresji i wygrały z Chemikiem Police

Grupa Azoty Chemik Police - Developres Bella Dolina Rzeszów 2:3 (25:22, 26:24, 16:25, 18:25, 10:15)

Grupa Azoty Chemik: De Souza Fabiola, Łukasik, Czyrniańska, Wasilewska, Brakocević-Canizan, Korneluk, Stenzel (libero) oraz Połeć, Cipriano, Oveckova, Sikorska.

Developres Bella Dolina: Wenerska, Blagojević, Centka, Orvosova, Szlagowska, Jurczyk, Szczygłowska (libero) oraz Kalandadze, Przybyła (libero), Obiała.

Mecz o pierwsze trofeum w nowym sezonie - AL-KO Superpuchar Polski - dostarczyło sporych wrażeń. Walka trwała ponad dwie godziny, rozstrzygnęła się dopiero w tie-breaku.

Dwie pierwsze partie, bardzo wyrównane, padły łupem faworyzowanego Chemika (i to mimo tego, że drugim przegrywał już 11:18) . Jednak dwa kolejne nadspodziewanie pewnie na swoją korzyść rozstrzygnęła ekipa Developresu (w trzecim walka trwała w zasadzie tylko do stanu 11:13; czwarty zaczął się od... 1:8). Patrząc przez ten pryzmat, to drużyna z Podkarpacia była faworytem ostatniej partii.