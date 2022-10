Superpuchar siatkarzy 2022. Zworty akcji i kontrowersje w meczu Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Jastrzębski Węgiel

Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Jastrzębski Węgiel 2:3 (26:24, 23:25, 25:18, 21:25, 13:15)

Jeśli patrzeć na wyniki zespołów w tym sezonie, to faworytem byli jastrzębianie. Przez rozgrywki PlusLigi idą na razie jak burza, wygrali wszystkie pięć spotkań, nie stracili jeszcze punktu, rywalom oddali ledwie dwa sety. Z kolei ZAKSA niemiło zaskakuje, bo drużyna, która w poprzednich latach śrubowała seria meczów bez porażki, teraz ma już dwie na koncie.

To była szansa na zdobycie pierwszego trofeum w nowym sezonie, 2022-23. Mecz odbył się w Lublinie, w hali im. Tomasza Wójtowicza. Patron zmarł dwa dni wcześniej, przed samym Superpucharem uczczono jej pamięć minutą ciszy, a zawodnicy na parkiet wyszli w koszulkach ze zdjęciem byłego znakomitego siatkarza.

Jastrzębski Węgiel dogonił ZAKSĘ

Starcie o Superpuchar to jednak inna historia, zwłaszcza że obie ekipy mają pewne rachunki do wyrównania. W pierwszym secie to kędzierzynianie częściej byli na prowadzeniu. Odskoczyli na 13:10, potem na 19:15, 23:17. Jednak od stanu 24:19 coś się w ich grze zacięło, rywale obronili pięć setboli i był remis! Po dwa punkty w tym czasie zdobyli Jurij Gladyr i Benjamin Toniutti (oba blokiem). Szalę na korzyść ZAKSY w kluczowym momencie przechylił Dmytro Paszycki - najpierw zapunktował w ataku, a następnie zagrywką.