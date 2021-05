Świat zszedł na psy. Egzaminy maturalne na półmetku, zaś kwitnących kasztanów ani widu, ani słychu

Pani Wiosna ma jeszcze jedną szansę na poprawę. Jeśli weźmie się w garść i nie pożałuje ciepła, to są jeszcze matury ustne. Nieco rozciągnięte w czasie, ale zawsze to jeszcze egzaminy. Nasze kasztanowce są biedne. Nie dosyć, że liście zżera im szrotówek, to jeszcze dobija je susza. Co ciekawsze, historia ozdobnych drzew i maleńkiego motyla jest mocno związana ze stolicą Austrii.

Kasztanowiec biały to gatunek obcy w Europie. Na Bałkany sprowadzili go Turcy. Nie dla ozdoby. Duże, bogate w skrobie nasiona stanowiły doskonałą karmę dla armijnych koni. Jednym z mniej znanych łupów, jakie Sobieski przywiózł spod Wiednia były kasztany. Miłe oku nasiona łatwo kiełkowały. Sadzonki szybko rozeszły się po ogrodach szlacheckich rezydencji.

Drzewa wrosły w krajobraz Rzeczpospolitej. Trzy wieki po Wiktorii Wiedeńskiej przyszły kłopoty. Jest rok 1984. Kilku austriackich zoologów znajduje nad brzegiem Jeziora Ochrydzkiego drobne motylki. Do badań przywożą żywą zdobycz z Macedonii do Wiednia. Błąd. Motyle uciekają na wolność. Liście kasztanowca zapewniają im przetrwanie, a ciężarówki szybko rozwożą owada po całej Europie. Skutki widać gołym okiem. Póki co, na szkodnika nie ma sposobu. Czas pokaże, czy kasztanowce przetrwają inwazję.