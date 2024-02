Świąteczne bombki z dawnych lat. Tak wyglądała choinka w czasach PRL-u

Co się świeciło na choince

Święta Bożego Narodzenia to nie tylko prezenty. To także przygotowania, a ubieranie choinki należało i należy do najmilszych obowiązków.

Wyciąganie kolorowych bombek, sprawdzanie choinkowych lampek, zakup nowych ozdób świątecznych, wreszcie moment, na który wszyscy, a zwłaszcza dzieci, czekają: ustawienie choinki!