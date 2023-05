Światło szkodzi zwierzakom i ludziom. Felieton Grzegorza Tabasza

Ostatnio opublikowano badania naukowe, które ponoć dowodzą, że oślepienie owadów jest tylko chwilowe. Kiedyś w majowe noce pod latarniami wirowały roje owadów. Teraz pod latarniami nic nie lata.

Naukowcy są pewni, iż nadmiar światła zaburza cykl dobowy organizmu człowieka. W ciemności maleńki gruczoł dokrewny produkuje melatoninę nazywaną też hormonem ciemności. Melatonina reguluje cykl czuwania, snu, relaks i funkcjonowanie praktycznie całego organizmu. Brak czy niski poziom hormonu ciemności, to nerwice i o zgrozo, jedna z przyczyn chorób nowotworowych.

Początkiem problemów niekoniecznie musi być wspaniale oświetlony rynek miasta tuż za oknem sypialni. Wystarczy delikatna poświata emitowana przez ekran komputera czy smartfonu. Ponoć największe szkody powoduje światło niebieskiej barwy. To co, wracamy do egipskich ciemności? Póki co, starczy prosta osłona kierująca światło latarni ku ziemi. Lub żarówka o mniejszej mocy. Ta ostatnia rada w dobie szalejących cen energii jest bardzo na czasie…