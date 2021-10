Świątniki Górne. Gmina jest kanalizowana etapami. Powstaje 70 kilometrów sieci

FLESZ - Dopłaty do cen energii

Jak poinformowały nas Patrycja Lis, kierowniczka referatu inwestycji sieciowych w i Magdalena Tatarczuch zajmująca się promocją w Urzędzie Miasta i Gminy, powstanie prawie 70 kilometrów sieci kanalizacyjnej.

Jej budowa została podzielona na cztery zadania. Niektóre już zakończono, inne są w trakcie realizacji.

Pierwszy etap, obejmuje część Wrząsowic i Ochojna. Powstały tu prawie 23 kilometry sieci, a w ramach tego zadania przywrócono też drogi do stanu pierwotnego. W trakcie jest montaż przydomowych przepompowni oraz pompowni ścieków.

Ten zakres prac zostanie zakończony w listopadzie 2021 roku. Teraz trwają odbiory techniczne.

W drugim etapie, który zakończy się miesiąc później, kontynuowana jest budowa sieci o łącznej długości 4,7 km w obu tych miejscowościach.

Te sołectwa są też objęte etapem trzecim, który rozpoczął się we wrześniu 2021 roku i potrwa do czerwca 2023 roku. W tym zadaniu będzie budowana również sieć w części Świątnik Górnych oraz Rzeszotar.