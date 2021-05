Światowy Dzień Bez Papierosa. 31 maja popielniczki z kwiatami zamiast papierosów

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wylicza, że średnio co 8 sekund jeden palacz na świecie umiera z powodu wdychania dymu papierosowego. Światowy Dzień Bez Papierosa, który - jak co roku - przypada 31 maja, to dodatkowa motywacja do rzucenia tego szkodliwego nałogu. Międzynarodowym symbolem święta są świeże kwiaty w popielniczkach.

Eksperci WHO podkreślają, że dym papierosowy zabija dziś więcej ludzi niż umiera ich z powodu zażywania narkotyków, picia alkoholu czy wypadków samochodowych. Dym z papierosa jest też groźniejszy niż cukrzyca, a także koronawirus.

Dlaczego? W trakcie spalania tytoniu w papierosie powstaje dym, w którym jest nawet 7 tysięcy związków chemicznych. Około 100 ma udowodnione działanie toksyczne, przy czym około 70 powoduje choroby nowotworowe.

Co roku, jak podaje WHO, spośród 1,3 miliarda nałogowych palaczy z życiem rozstaje się około 8 milionów z nich. W Polsce statystyki są równie zatrważające: spośród 8 milionów osób przyznających się do zaciągania trującym dymem umiera od 60 do 70 tysięcy Polek i Polaków.

Innym wielkim problemem jest to, że papierosy coraz częściej zaczynają palić także polskie nastolatki. Z ostatniego badania PolNicoYouth, przeprowadzonego przez Narodowy Instytut Zdrowia - Państwowy Zakład Higieny, wynika, że ponad połowa uczniów szkół ponadpodstawowych w Polsce ma już za sobą „pierwszego dymka”. Co drugi polski nastolatek zaczyna od zapalenia papierosa, ale już co trzeci od e-papierosa na płyn.