Światowy Dzień Recyklingu będzie obchodzony w Skawinie akcją wymiany elektroodpadów na kwiatki

Zbiórka na Dzień Recyklingu

Dwa kwiatki dla jednej osoby

Do udziału w akcji zaproszono też placówki oświatowe.

One otrzymają najwięcej 15 roślin jeśli przyniosą 100 sztuk zużytych baterii lub 10 sztuk drobnego, zużytego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego.

Agnieszka Chmielarczyk podkreśla ogromne znaczenie prawidłowej segregacji odpadów już u źródła, a więc w naszym gospodarstwie domowym. To forma edukacji i wymiernych korzyści. Z każdego odpadu można uzyskać surowce, które posłużą do produkcji m.in. ubrań, zabawek, butelek, butów, mebli ogrodowych.

Z elektroodpadów pozyskuje się mnóstwo cennych materiałów, które można poddać recyklingowi. Otrzymuje się surowce, które można wykorzystać do produkcji innych rzeczy. Ograniczając wydobycie i wytwarzanie nowych surowców, chronimy środowisko naturalne.