Święta Bożego Narodzenia 2022. Kiedy wypada Wigilia i święta Bożego Narodzenia? DATY 19.11.22

Boże Narodzenie 2022. Uczczenie narodzin Jezusa

Boże Narodzenie to - obok Wielkanocy - jedno z najważniejszych świąt w kościele katolickim. Jest to święto nakazane, co oznacza, że w trakcie tej uroczystości liturgicznej wierni zobowiązani są do uczestniczenia we mszy świętej oraz do powstrzymania się od prac niekoniecznych. Całość poprzedza okres zwany adwentem. Jest to czas przypominający oczekiwanie na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa, czas symbolizujący pokutę i przygotowania się do świąt.