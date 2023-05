Święto Kwitnącej Jabłoni pod Krakowem. Sadownicy z gminy Michałowice wspominali założenie sadów i dawne świętowanie

- Święto Kwitnącej Jabłoni, to czas na relaks dla mieszkańców i okazja, żeby zwrócić uwagę na to czym tutejsi mieszkańcy się zajmuję, docenić sadowników, ich pracę, cały trud. To już nasze 45. świętowanie. Od czasów pierwszego minęło więcej niż 45 lat, ale nie w każdym roku było obchodzone święto - mówi Grażyna Kozioł, sołtys Zagórzyc i prezes Stowarzyszenia "Pod Kwitnącą Jabłonią".