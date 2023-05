Święto muzyki pod Krakowem. Trębacze, klarneciści, puzoniści przyjadą na Festiwal Orkiestr Dętych

Organizatorem festiwalu jest Centrum Kultury i Promocji w Michałowicach, które od lat zaprasza muzyków, ale także opiekuje się zespołami i orkiestrami muzyków w swojej gminie, szkoli młodych ludzi, zaszczepia miłość do muzyki i pomaga rozwijać talenty. A sam Małopolski Festiwal Orkiestr Dętych to okazja do promocji instrumentalistów oraz wymiany doświadczeń wśród uczestników imprezy.

- Świetna muzyka przez cały dzień, orkiestry z całej Małopolski i okolic, integracja międzypokoleniowa, atrakcje dla dzieci i całej rodziny, przyjemna atmosfera – to rzeczy, dla których warto do nas przyjechać - zachęca Sylwia Senisson z Centrum Kultury i Promocji w Michałowicach.

Jak wiadomo z doświadczenia w festiwalu biorą udział orkiestry, które w swoim repertuarze prezentują bardzo zróżnicowane utwory. Są marsze, muzyka rozrywkowa, klasyczna, a także filmowa. Muzycy popisują się brawurowym wykonaniem i interpretacją znanych utworów. Tworzą niezwykły klimat i inspirują się nawzajem do dalszej pracy, występów.