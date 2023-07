Święto Wojska Polskiego 2023. Uroczyste obchody i wielki powrót defilady wojskowej

Święto Wojska Polskiego, czyli 100 lat tradycji

Święto Wojska Polskiego obchodzone jest w Polsce 15 sierpnia. W tym roku będzie to wtorek. Jest to święto narodowe, którego historia jest silnie związana z upamiętnieniem zwycięskiej Bitwy Warszawskiej z 1920 roku, nazywanej również "Cudem nad Wisłą". W trakcie wojny polsko-bolszewickiej, wojska bolszewickie zaatakowały Polskę z zamiarem marszu na Europę Zachodnią. W sierpniu doszło do kluczowego starcia pod Warszawą. Polskie siły, dowodzone przez marszałka Józefa Piłsudskiego, skutecznie odparły atak nieprzyjaciela. Bitwa Warszawska była punktem zwrotnym w wojnie, a zwycięstwo Polski zatrzymało ekspansję bolszewicką na zachód.