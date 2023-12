Syreny radiowozów zawyją dla zastrzelonych policjantów. Funkcjonariusze oddają hołd zastrzelonym kolegom

Śmierć doświadczonych policjantów

Ich zabójca jest Maksymilian F., który był poszukiwany listem gończym. Miał odbyć karę sześciu miesięcy więzienia za oszustwa. W piątek, 1 grudnia wieczorem został zatrzymany. Do aresztu przewozili go radiowozem dwaj funkcjonariusze. Wówczas strzelił do nich z pistoletu i uciekł z pojazdu policyjnego. Ranni zostali w głowy i w ciężkim stanie trafili do szpitali. Maksymilian F. został zatrzymany na drugi dzień w sobotę, 2 grudnia rano.