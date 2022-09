Szachtar Donieck i współpracujące z nim fundacje zebrały już około 100 milionów dolarów na pomoc Ukrainie

Piłkarze Szachtara zbierają pieniądze na pomoc rodakom, występując w Meczach Przyjaźni. Jeden z nich, na samym początku akcji, odbył się 14 kwietnia w Gdańsku, a rywalem była miejscowa Lechia. Później Ukraińcy wyruszyli w tour po Europie, zasilając konta fundacji kolejnymi pieniędzmi.

Szachar informuje, że same mecze charytatywne rozgrywane latem przyniosły 18,4 mln hrywien, czyli 484 tysiące euro. W sumie od rozpoczęcia Szachtar Global Tour for Peace in Ukraine zebrano 44 miliony hrywien.

Szachtar ujawnił też wpływy, jakie przyniosły dwa ostatnie spotkania. Towarzyski mecz z Ajaksem Amsterdam na miejscowej Johan Cruijff Arenie dał dochód w wysokości 5,1 miliona hrywien, czyli 134 tysiące euro. Z tego 3,8 mln hrywien trafiło do Szachtarskiego Funduszu Społecznego, a pozostałe 1,3 mln do funduszu Jewhena Lewczenki, który wspiera domy dziecka w Donbasie, a także ukraińskich uchodźców mieszkających obecnie w Holandii.