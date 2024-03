Szansa na dwa nowe parki na krakowskich Klinach. Deweloper straszy sądem i odszkodowaniami Jolanta Białek

Dwa parki – o powierzchni 6,5 ha oraz ponad 27 ha – są projektowane na Klinach w Krakowie. Wszystko wskazuje na to, że miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla obszarów „Park miejski Kliny południe” oraz „Park miejski na Klinach” zostaną przyjęte przez Radę Miasta, podczas środowej sesji (20 marca). To dopiero wstęp do tworzenia nowych enklaw zieleni, bo by one powstały, miasto musi wykupić tereny pod parki. Sprawa ma jeszcze inny aspekt: deweloper, który planuje w tym rejonie budowę osiedla mieszkaniowego straszy miasto sprawą sądową oraz odszkodowaniami.