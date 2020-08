Szansa na pociąg do Niepołomic. Inwestycja ma być dotowana z programu „Kolej Plus”

Odtworzenie połączenia kolejowego z Krakowa do Niepołomic zapowiedziano podczas konferencji prasowej, zorganizowanej w środę przy magistracie w Niepołomicach. Wartość inwestycji, która ma być realizowana w ciągu najbliższych 4-5 lat, wyliczono na 100 mln zł. Nowa linia jest projektowana jako dwukierunkowa, także w stronę Tarnowa.

FLESZ - Rewolucja w prawie drogowym

Wniosek o dofinansowanie komunikacyjnego przedsięwzięcia złożył do rządowego programu „Kolej Plus” samorząd województwa małopolskiego. - Linia kolejowa Kraków – Niepołomice kiedyś funkcjonowała, dziś zapowiadamy że zostanie ona odtworzona. Istotne, że 85 proc. kosztów tej inwestycji pokryje dofinansowanie, a tylko 15 proc. samorządy województwa i gminy Niepołomice. Jestem przekonany, że za kilka lat tutejsi mieszkańcy będą korzystać z pociągu do stacji Kraków Główny oraz do Tarnowa - powiedział wicemarszałek Łukasz Smołka podczas konferencji prasowej. By pociąg wrócił do Niepołomic trzeba wybudować ok. 4 km torów i innej kolejowej infrastruktury. - Linia z samych Niepołomic będzie włączać się do obecnej linii kolejowej w rejonie Podgrabia - będzie to połączenie w dwóch kierunkach, na Kraków oraz na Tarnów. Szacowany czas przejazdu do Krakowa to 20 minut. To inwestycja kluczowa dla mieszkańców oraz rozwoju gminy i strefy przemysłowej - mówił pełniący obowiązki burmistrza Niepołomic Krystian Zieliński.

Linię kolejową do Niepołomic zlikwidowano na początku XXI wieku. Ostatni pociąg pasażerski (tzw. „Niepołomka") przyjechał z Krakowa do miasteczka w 2000 roku. Rok później zlikwidowano trakcję elektryczną, a w 2005 roku rozpoczęto rozbiórkę torów. Na kolejowym nasypie powstała droga do strefy przemysłowej - ul. Wimmera, zwana też „Drogą po Torze”. O tym, że "likwidacja Niepołomki" była błędem można usłyszeć od dawna od wielu mieszkańców miasta. Sprawa odżyła szczególnie w ostatnich latach, w związku z nowymi kolejowym inwestycjami, m.in. uruchomieniem SKA Kraków – Podłęże – Tarnów. - Gdyby nie rozebrano torów, moglibyśmy mieć dziś szybkie pociągi - żałują niepołomiczanie.

Koncepcja odtworzenia „pociągu do Niepołomic” zakłada budowę kolejowej infrastruktury wzdłuż Wisły i „wpięcie” jej do linii kolejowej nr 95 w rejonie mostu kolejowego nad Wisłą.

„Wpięcie do linii kolejowej nr 95 nastąpi w dwóch miejscach - przed i za mostem kolejowym - co pozwoli na obsługę połączeń zarówno w relacji Kraków Główny – Niepołomice, jak i Tarnów – Niepołomice (…). Skrzyżowanie z drogą publiczną nastąpi w jednej lokalizacji – ul. Krakowska, jako wiadukt kolejowy nad drogą (…). W ramach budowy odgałęzienia od linii kolejowej nr 95 po stronie północnej, konieczny będzie do wykonania nowy most kolejowy nad rzeką Wisłą” - podano w informacji prasowej. Nowa linia kolejowa ma liczyć ok. 4 km, natomiast długość całej trasy – do Dworca Głównego w Krakowie – wyliczono na ok. 23. Szacowany czas przejazdu pociągu (bez zatrzymywania się na przystankach) na trasie Niepołomice – Kraków to ok. 17 minut (docelowo po zakończeniu modernizacji E30; natomiast realny czas przejazdu pociągu - z zatrzymywaniem się na przystankach, wyliczono na ok. 30 minut).

Długość trasy na odcinku Niepołomice - Tarnów ma wynosić ok. 68 km, a szacowany czas przejazdu na tym odcinku to ok. 52 minuty. Podczas środowej konferencji prasowej zapowiedziano, że pociąg wróci o Niepołomic w ciągu 4-5 lat. Wsparcie dla projektu odtworzenia tu linii kolejowej zapowiedzieli podczas spotkania m.in. posłowie Urszula Rusecka oraz Rafał Bochenek (PiS) oraz Tomasz Tomala, szef Gabinetu Politycznego Ministra Infrastruktury (mieszkaniec gminy Niepołomice).