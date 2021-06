Szczepimy się od Giewontu po Pustynię Błędowską! 12 i 13 czerwca na pustyni można także wyrobić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego

Do szczepień zostaną wykorzystane preparaty firmy Johnson&Johnson, a za wykonywanie „ukłuć” będą odpowiadać zespoły medyków ze szpitali w Olkuszu, Nowym Targu, Zakopanem i Krynicy-Zdroju. Szczepienia w mobilnych punktach będą wykonywane 12 czerwca w godz. 10-18 oraz 13 czerwca w godz. 10-18 lub do wyczerpania zapasu szczepionek. W sumie przygotowano 5 tysięcy dawek szczepionki.

I to nie wszystko. Na stanowisku małopolskiego NFZ każdy zainteresowany potwierdzi również profil zaufany. Jest on przydatny m.in. do aktywacji Internetowego Konta Pacjenta (IKP). Z IKP, gdzie są gromadzone wszystkie najważniejsze informacje dotyczące naszego zdrowia, korzysta już ponad 8,7 mln Polaków. To właśnie na Internetowym Koncie Pacjenta znaleźć można Unijny Certyfikat COVID potwierdzający zaszczepienie, przechorowanie lub negatywny wynik wykonanego testu w kierunku koronawirusa. Taki dokument znacznie ułatwi wakacyjne podróże po Europie.

Jak potwierdzić profil zaufany?

Żeby potwierdzić profil zaufany przy okazji wizyty na Pustyni Błędowskiej, należy wcześniej zarejestrować wniosek o jego wydanie. Można to zrobić za pośrednictwem strony internetowej pz.gov.pl.

Na miejscu pracownicy Małopolskiego NFZ poproszą o okazanie dowodu tożsamości, żeby sprawdzić poprawność podanych we wniosku danych. Po jego potwierdzeniu, profil zaufany jest ważny przez 3 lata.