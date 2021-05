Szczytniki. W wodzie laboratorium wykryło przekroczenie ilość bakterii ogólnych

Waldemar Wołek, prezes spółki Wodociągi Proszowickie w Proszowicach zapewnia, że nie są to groźne mikroorganizmy, ale ogólne i nie ma mowy o skażeniu wody niebezpiecznymi bakteriami.

- Można ją wykorzystywać w gospodarstwie domowym, do picia i przyrządzania posiłków, do mycia. Nie ma też zaleceń do gotowania jej przed używaniem - zapewnia prezes.