Szerszenie są agresywne? Bujda na resorach

Owszem, jak ktoś zacznie majstrować przy osiej czy szerszeniej bani, to może mieć kłopoty. Opowiem wam o bliskim spotkaniu z królową szerszeni. Samicy i założycielce rodu jednocześnie. Tylko one mogą przeżyć zimę i dać początek nowej rodzinie. Wielkie jak kciuk często pokazują się blisko wiosna obok kwitnących roślin.

Czatowałem na nie z aparatem, lecz szczęście jakoś mnie omijało. Wreszcie wypatrzyłem, czy raczej usłyszałem zza oknem basowe brzęczenie. Uchyliłem okno licząc, że wleci do wnętrza. I stało się. Jej królewska mość szerszeń wylądowała na zasłonie. Nieciekawe miejsce na sesję zdjęciową, więc próbowałem przepłoszyć ją na parapet. I tu się zaczęło.

Uznawany za agresywnego i szalenie groźnego owad zaczął uciekać przed zwiniętą w rulon kartką. W ferworze akcji dotknąłem go palcem, a ten zamiast użyć jadowitego żądła, wycofał się w panice do kąta. Ośmielony podsunąłem mu obiektyw aparatu pod same oczy. Szerszeń przewrócił się na grzbiet udając martwego. Masz ci los! Miała być mrożąca krew w żyłach fotka, a tu taki niefart. Podłożyłem mu kroplę miodu. Później skrawek mięsa. Nic, żadnej reakcji. Prócz tchórzliwego uciekania po całym pokoju. Zrezygnowany puściłem szerszenia wolno. I czego tu się bać?