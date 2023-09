Szklana. Na DW776 przewrócił się samochód przewożący konie. Kierowca chciał uniknąć zderzenia Aleksander Gąciarz

W sobotę około godz. 8.30 doszło do wypadku na drodze wojewódzkiej nr 776 Kraków - Proszowice w miejscowości Szklana. Kierowca samochodu dostawczego, przewożącego dwa konie, przewrócił się do rowu. Z jego relacji wynika, że próbując uniknąć zderzenia z jadącym z przeciwka samochodem osobowym (wykonywał manewr wyprzedzania) zjechał na miękkie pobocze co spowodowało przewrócenie pojazdu. W wyniku zdarzenia jeden z koni został ranny. Do jego podniesienia z jezdni użyto ładowarki. W czasie akcji ratowniczej ruch na drodze odbywał się wahadłowo.