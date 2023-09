Szkoła jak Hogwart? Spleśniałe kanapki? Oto najlepsze memy na rozpoczęcie roku szkolnego. Powrót do szkoły na wesoło. Uśmiejesz się do łez!

Szkoła na wesoło. Najlepsze memy

Zanim jednak szkoły wypełnią się uczniami i zabrzmi pierwszy dzwonek, obejrzyjcie najśmieszniejsze memy z polskiego Internetu na rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Oby uczniowie tak samo dobrze przygotowali się do kartkówek i sprawdzianów, jak Internauci do stworzenia zabawnych grafik. Jeśli wracać do nauki, to tylko z dobrym humorem.