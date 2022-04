Szkoła w Biskupicach idzie do dużej rozbudowy. Prace mają ruszyć jeszcze przed wakacjami

Jak mówi wójt Biskupic - konieczność rozbudowy placówki wynika z rosnącej liczby mieszkańców gminy.

- Zwiększa się liczba osób, które budują domy w gminie Biskupice i wybierają ten rejon do życia. Oznacza to także napływ dzieci w wieku szkolnym. Z roku, na rok zauważalny jest wzrost liczby osób, chętnych do podjęcia nauki w szkołach na terenie naszej gminy – zaznacza Renata Gawlik.