Szkoła w Śledziejowicach w ogólnopolskim programie "Złote Szkoły Narodowego Banku Polskiego". Uczniowie zdobywają wiedzę o finansach

„Dukaty Decjusza w sieci” - Willa Decjusza zaprasza na warsztaty dla dzieci ze szkół podstawowych

Instytut Kultury Willa Decjusza zaprasza szkoły podstawowe do udziału w tegorocznym programie edukacyjnym „Dukaty Decjusza w sieci”. To projekt od lat realizowany w przestrzeniach Willi Decjusza dla dzieci w wieku 10-12 lat. W tym roku odbędzie się on w internecie.