Szpilka - Pudzianowski. Gdzie można kupić bilety? Walka KSW na Stadionie Narodowym 4.04.2023

Szpilka - Pudzianowski. Kiedy walka na Narodowym?

Tym razem gwiazd też nie zabraknie. 3 czerwca na gali XTB KSW Colosseum 2 odbędzie się walka dwóch mistrzów unifikująca pasy wagi lekkiej. Panujący od ponad dwóch lat na szczycie kategorii lekkiej Marian Ziółkowski (25-8-1 1NC, 6 KO, 13 Sub) będzie bronił tytułu w pojedynku z mistrzem wagi piórkowej i tymczasowym czempionem kategorii lekkiej, Salahdine’em Parnasse (17-1, 2 KO, 7 Sub).

Fani obejrzeli wówczas 11 pojedynków, w tym pięć mistrzowskich. Do oktagonu weszły największe gwiazdy KSW: Mamed Chalidow, Mariusz Pudzianowski, Borys Mańkowski, Marcin Różalski, Mateusz Gamrot, Łukasz Jurkowski i Damian Janikowski.

Już w 2011 roku portal sporty-walki.org wyceniał majątek Mariusza Pudzianowskiego na ok. 5 milionów złotych. Przez ostatnią dekadę sporo się jednak zmieniło - były strongman stoczył od tamtej pory…

Szpilka - Pudzianowski. Gdzie kupić bilety?

W boksie widziałem już wszystko. Mnie już nic nie dawało radości, przychodziłem na treningi bez entuzjazmu. Oczywiście byłem zaangażowany, bo zawsze trenuję na sto procent, ale nie czułem ekscytacji, bo wszystko już znałem. A w MMA uczę się nowych rzeczy - kopnięć, obaleń, technik kończących, rozwiązań z brazylijskiego jiu-jitsu. I to mnie cieszy - powiedział Szpilka cytowany przez sportowefakty.pl.

Szpilka ogłosił, że rozpoczął treningi pełną parą, kończąc współpracę z Anzorem, a zaczynając z Jarosławem Rogalą jako głównym trenerem. Został mu on polecony przez Marka Piotrowskiego. Przygotowaniem fizycznym wieliczanina zajmą się doktor Jakub Chycki i trener Tomasz Miękina.

"Chciałem podziękować publicznie Anzorowi za wspólną dotychczasową pracę, jesteśmy po rozmowach i rozchodzimy się w dobrych relacjach. Składowych decyzji jest kilka. Anzor jest świetnym trenerem rozumiejącym zapasy i MMA jak mało kto, ale ja po latach w zawodowym sporcie wiem, że jestem zawodnikiem, który potrzebuje dużej dyscypliny, a my mamy relację koleżeńską i tego mi w naszej współpracy brakowało. Co więcej Mariusz przygotowywać się będzie z Arbim, co również ma wpływ na moją decyzję" – napisał w oświadczeniu na Facebooku były pięściarz.

Co ciekawe, Anzor Ażyjew zajmie się teraz przygotowaniami... Mariusza Pudzianowskiego. Na miesiąc przed walką obaj wojownicy spotkali się w jednym z warszawskich gymów.

Wyświetl ten post na Instagramie

"Co to w ogóle ma być... Dwóch rywali się spotyka i razem trenują żenada... Po prostu wszystko ustawione dla pieniędzy, a niby tak prawdziwy jest sport, KSW nie różni się już niczym od FAME czy innych freakowych organizacji, jedynie nazwa została tylko mocna i to tyle" - skomentował jeden z fanów na profilu społecznościowym KSW.