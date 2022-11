Szpital powiatowy w Myślenicach. Wewnątrz oddziału wewnętrznego już widać zmiany. Zaczyna się ostatni etap remontu Katarzyna Hołuj

Tak wygląda część oddziału wewnętrznego szpitala w Myślenicach, której remont już się zakończył SP ZOZ w Myślenicach Zobacz galerię (3 zdjęcia)

Trwający remont oddziału wewnętrznego w szpitalu powiatowym w Myślenicach wchodzi w kolejny etap. Pacjenci zostali przeniesieni do wyremontowanego skrzydła, a teraz prace będą prowadzone w drugim. Koszt prac budowlanych to blisko 6,9 mln zł. Na ostatni etap, wyposażenie potrzeba jeszcze 730 tys. zł. Powiat, któremu podlega szpital, apeluje o pomoc do gminy Myślenice.