Szpital Zakonu Bonifratrów w Krakowie już oficjalnie partnerem medycznym Polskiego Związku Narciarskiego

Taka współpraca między oboma podmiotami trwała już od jakiegoś czasu, głównie dzięki dr. Stanisławowi Szymanikowi, który od lat jest lekarzem w PZN, teraz także wiceprezesem, a „prywatnie” - ortopedą w szpitalu Bonifrartów. Wydarzenie połączone było będzie z otwarciem i poświęceniem Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w szpitalu.

Teraz współpraca została sformalizowana, stosowną umowę podpisali prezes PZN Adam Małysz i dyrektor placówki Dorota Puka. Co ważne, lekarze zajmować się mają nie tylko wyczynowymi sportowcami, ale także młodych zawodnikami.

- Mamy szybką możliwość dotarcia do szpitala, gdyby była taka potrzeba. Są osoby wyznaczone do tego, by w takich sytuacjach reagowały - powiedział Adam Małysz. - Dzisiaj w sporcie czas jest na wagę złota. Jeśli sportowiec trafia do szpitala, to musi być jak najszybciej zdiagnozowany, jak najszybciej przejść zabieg, czy operację, jeśli jest to konieczne. Żeby szybko mógł wrócić do sportu.