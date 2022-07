Szreniawa Koszyce obchodziła jubileusz stulecia istnienia

Jak w przypadku wielu klubów, początki sportowej działalności Szreniawy kryją się w mrokach historii. Daty i szczegóły po latach ciężko odtworzyć z powodu braku dokumentów. W kronikach koszyckiej Ochotniczej Straży Pożarnej udało się jednak odnaleźć zapisek, że około 1922 roku przy tutejszej jednostce powstała drużyna piłkarska. Jakby potwierdzeniem tego faktu jest notatka z archiwum Sparty Kazimierza Wielka, mówiąca, że „swój pierwszy mecz Szreniawa Koszyce rozegrała w 1923 roku z Nidzicą Kazimierza Wielka”. Przeczy to wydanej w 1998 roku monografii piłkarskiego Okręgu Kieleckiego, gdzie stwierdzono, że Szreniawa powstała dopiero w 1975 roku. Prawdą jest jednak, że to właśnie od połowy lat 70. ubiegłego stulecia datuje się lepiej udokumentowana historia koszyckiego klubu.

Szreniawa w swoich dziejach występowała na przemian w rozgrywkach krakowskich i kieleckich. Z reguły nie osiągała oszałamiających sukcesów. Największym był uzyskany w 2006 roku awans do krakowskiej klasy okręgowej. Ta przygoda nie miała swojego happy endu, bo już w drugim sezonie występów na tym szczeblu (zima 2008 roku) zespół został wycofany z rozgrywek po rozegraniu tylko rundy jesiennej. Klub de facto przestał istnieć.

Reaktywacja nastąpiła wraz z założeniem Stowarzyszenia Szreniawa 2010, które patronuje piłkarzom do dzisiaj.