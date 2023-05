Szreniawa. Mieszkańcy chcą mieć dom ludowy. Sporo już zrobili

Burmistrz Proszowic Grzegorz Cichy deklaruje, że gmina będzie nadal wspierać inwestycję, ale należy się liczyć z tym, że budowa jeszcze potrwa.

- Jest to inicjatywa mieszkańców, ale obiekt powstaje na działce gminnej. Samorząd pokrył część kosztów, m. in. dokumentację, projekt zjazdów, mostków itp. ale będzie to długotrwała i kosztowna inwestycja. Chyba, że uda nam się znaleźć jakieś zewnętrzne źródła finansowania.