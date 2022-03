Szyce. Mężczyzna spadł z drzewa z dużej wysokości. Był nieprzytomny, przyleciał po niego helikopter Barbara Ciryt

Fot. Powiat Krakowski 112

W Szycach w gminie Wielka Wieś doszło do nieszczęśliwego wypadku. Mężczyzna spadł z drzewa z dużej wysokości. Do zdarzenia doszło we wtorek 22 marca po godz. 17. Na miejsce zdarzenia wysłano wszystkie służby ratunkowe. Po poszkodowanego przyleciał helikopter lotniczego pogotowia ratunkowego.