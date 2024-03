Szykuje się CK-art 2024 w Gdowie. Już po raz 15. młodzi pokażą, co potrafią Barbara Rotter-Stankiewicz

To już ostatni dzwonek, by zdecydować się na udział w Przeglądzie Artystycznym Młodzieży CK–art, który organizowany jest już po raz piętnasty. Co roku w gdowskiej imprezie bierze udział około pół tysiąca młodych mieszkańców powiatu wielickiego, a także krakowskiego, bocheńskiego, nowotarskiego i myślenickiego.