Szymon Grabowski nowym trenerem Podhala Nowy Targ. "Będziemy chcieli się bić o 2. ligę"

Szymon Grabowski pracował od lipca 2017 do listopada 2020 roku w Resovii Rzeszów, z którą awansował najpierw do 2., a następnie do 1. ligi. W rozmowie z portalem Nowiny24 przyznaje, że przez ostatnie pół roku "nie brakowało telefonów z różnych klubów, w tym 1 i 2-ligowych".

Co w takim razie sprawiło, że przyjął ofertę z Podhala?

- Przede wszystkim chciałem już pracować, bo ten okres poza piłką był dla mnie optymalny i nie chciałem już dłużej czekać. Dla mnie nie jest priorytetem liga, w której występuje drużyna, choć oczywiście chciałem trafić jak najwyżej. Dla mnie nie jest problemem zejść do 3. ligi, bo Podhale gwarantuje mi rozwój i walkę o powrót na szczebel centralny. Przekonała mnie wizja i rozmowa z prezesem oraz dyrektorem sportowym. Był na niej również właściciel, pan Wojas, co tylko pokazuje, że w klubie bardzo poważnie do wszystkiego podchodzą. Widziałem, że są przekonani do mojej osoby, mają pomysł zarówno na mnie, jak i na drużynę - opowiada Grabowski.