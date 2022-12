Tadeusz Błażusiak wraca do Tauron Areny Kraków. Mistrzostwa Świata SuperEnduro przyciągną tłumy

W walce o zwycięstwo obok Błażusiaka, zdobywcy sześciu złotych medali Mistrzostw Świata FIM SuperEnduro, swój udział potwierdzili aktualny mistrz świata Billy Bolt oraz tegoroczny triumfator mistrzostw USA AMA Endurocoss Jonny Walker. W bramce startowej stanie także utytułowany Cody Webb, powracający do SuperEnduro Alfredo Gomez czy też reprezentant USA Cooper Abbott.

- Przygotowania idą pełna parą, najważniejsze to uporać się z kontuzją pleców - mówi Błażusiak, ujawniając, jak doszło do urazu podczas występów w USA. - W zawodach AMA wszystko szło idealnie aż do czwartej rundy. Podczas wyścigu Hixpania zaliczyłem dziwną wywrotkę, podczas której pękła mi kość prawej dłoni. Od tamtego momentu sezon trochę się wywrócił do góry kołami, z prowadzenia spadliśmy ostatecznie na czwarte miejsce. Później pojawił się jeszcze problem z plecami po tym, jak wylądował na mnie Cody Webb na przedostatniej rundzie. Trochę zrobiło się pod górę, ale to nic! Robię wszystko, aby być w pełni zdrowy na pierwszą rundę - dodaje.