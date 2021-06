Tadeusz Maj: Nikt nie ma takiej oferty biegowej jak Kraków [ROZMOWA]

Jak pan sobie wyobraża Cracovia Półmaraton Królewski przy obowiązujących obostrzeniach?

Sądzę, że jeśli zgodnie z zapowiedziami wystartuje pięć tysięcy osób, to będzie normalny bieg, bez żadnych obostrzeń. Widzę, że co niektórzy w kraju próbują wprowadzać ograniczenia, puszczając uczestników na trasę etapami. Jeśli zgłosi się tysiąc lub dwa tysiące osób, to wypuszczają ze startu po pięćset, albo nawet po dwieście osób. Dla zawodników mija się to z celem, gdyż nie ma wtedy pełnej rywalizacji, brakuje atmosfery wspólnego biegania. Dlatego udział pięciu tysięcy osób biegnących w półmaratonie razem, motywując się wzajemnie to będzie coś. Na tym nam bardzo zależy. Liczę, że Kraków wróci do triady biegowej, czyli zaczniemy przyszły rok od maratonu, później będzie Bieg Trzech Kopców i skończymy półmaratonem.

Brał pan udział w wielu biegach w Krakowie. Który z nich z punktu widzenia stopnia trudności rywalizacji ceni pan najbardziej?

Jeżeli chodzi o triadę, która ma już prestiż i markę, to sam się zastanawiam, czy najtrudniejszy jest maraton, bo jest najdłuższy… Według mnie najbardziej wymagający jest jednak Bieg Trzech Kopców. Skala trudności tego biegu jest naprawdę bardzo duża. Zaliczamy trzy kopce, a wtedy przewyższenia są bardzo duże. Już pierwszy podbieg na Kopiec Kościuszki jest bardzo wymagający, a później jest bieg w dół i wybieg pod zoo, czyli pod Kopiec Piłsudskiego, a to bardzo duże wyzwanie. Jeżeli ktoś to traktuje po amatorsku, krajoznawczo, to nie ma wielkiego problemu, ale jeśli chce liczyć się w stawce i rywalizuje o zwycięstwo, to można tę trasę solidnie odczuć. Wiem po sobie, że niektóre biegi Trzech Kopców naprawdę dały mi w kość.