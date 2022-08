Tak dbały o czystość w kuchni nasze babcie. Dziś doceniamy te proste sposoby

Na rynku dostępnych jest wiele środków, które pomogą nam usunąć tłuszcz, brud i inne zabrudzenia tak, żeby dom lśnił czystością. Jednak możemy zastąpić je w domu naturalnymi środkami, co da spore oszczędności. Jednocześnie zadbamy więc o środowisko naturalne, a efekt czyszczenia nie będzie wcale gorszy.

Babcine sposoby

Bronią w naszym arsenale są znane od lat sposoby domowe, których używano jeszcze zanim stworzono przesiąknięty niebezpieczną i szkodliwą chemią arsenał. Tradycyjnym sposobem na pozbycie się tłuszczu i zabrudzeń jest zastosowanie kwasku cytrynowego, octu i sody oczyszczonej.

Sok z cytryny pomoże nam usunąć plamy z jasnych ubrań, bo jest naturalnym wybielaczem, usunie kamień z czajnika (podobnie jak kwasek cytrynowy), możemy go użyć także do czyszczenia blatów kuchennych i szklanych powierzchni. Cytryna pochłania też zapachy.

Ocet spirytusowy odtłuszcza i zmiękcza wodę, dlatego usuwa brud, kamień i tłuste plamy. Używamy go do mycia blatów kuchennych czy powierzchni w łazienkach z powodu jego właściwości bakteriobójczych. Pomaga usunąć osad z kamienia na armaturze. Nadaje połysk gładkim powierzchniom - wystarczy dodać do wody nieco octu, a naczynia przetarte gąbką, zwilżoną w tym roztworze, nabiorą blasku.