Kasia Gąsienicowa i Jędrek z Zakopanego to małżeństwo, które zdecydowanie zapada w pamięci. Temperamentna i charakterna para należy do jednego z najstarszych rodów pod Giewontem - Gąsieniców.

Nowy dom z góralskimi akcentami

Para słynie przede wszystkim ze swojego zamiłowania do folkloru, co można zauważyć zarówno po ubiorze jak i po tym jak dekoruje swój dom. Nic dziwnego, Kasia i Jędrek na co dzień mieszkają i pracują pod Giewontem. Od jakiegoś czasu na ich profilach w mediach społecznościowych można zobaczyć zdjęcia z budowy i urządzania ich wspólnego nowego domu, w którym oczywiście nie brakuje góralskich akcentów. To mały projekt, bo 35 m rezydencja zwana pieszczotliwie przez właścicieli "Gąsienicówką" ma być ich letnią odskocznią od zatłoczonego Zakopanego.