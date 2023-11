Tak świętowano "andrzejki" w PRL. Wróżby, wosk i śpiew. Zobacz archiwalne zdjęcia

Kiedy andrzejki w 2023 roku?

Andrzejki co rok przypadają w noc z 29 na 30 listopada czyli tę poprzedzającą dzień imienin Andrzeja. W kościele katolickim jest to specjalna okazja do zorganizowania ostatnich hucznych zabaw przed rozpoczynającym się adwentem. W tym roku andrzejki przypadają z środy na czwartek.