Tak wygląda Emine z "Miłości i przeznaczenia". Zobacz prywatne zdjęcia Naz Göktan z Instagrama 10.06.22 oprac.: Anna Nowak

Naz Göktan to 32-letnia aktorka, która niedawno miała swój serialowy debiut, wcielając się w rolę Emine w serialu "Miłość i przeznaczenie". Kobieta od dziecka jest wielką fanką teatru oraz baletu, co można zauważyć na jej profilach w mediach społecznościowych, w tym na Instagramie, gdzie śledzi ją ponad 170 tysięcy osób. Chętnie pozuje do zdjęć i dzieli się nimi z fanami. Jesteście ciekawi, jak wygląda na co dzień? W galerii przedstawiamy najpiękniejsze prywatne zdjęcia serialowej Emine.