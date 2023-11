Talk’N’Roll Sabre. Czy możemy zmienić świat? Tak, jutro zaczyna się od nas!

- Talk’n’Roll ma na celu nie tylko zainspirowanie uczestników, ale również skłonienie ich do przemyśleń na temat tego, w jaki sposób każdy z nas może przyczynić się do kształtowania otaczającego nas świata - mówi Paweł Szonecki, menedżer komunikacji w Sabre Polska

Czy jednostki mogą zmienić świat? Tak! – bez chwili wahania odpowiadali uczestnicy konferencji Talk’N’Roll, zorganizowanej przez Sabre Polska, jedną z najbardziej innowacyjnych firm technologicznych w branży turystycznej. „Tomorrow starts with us” – tak brzmiało hasło spotkania, które odbyło się w krakowskim Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha.

- W Sabre doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, jak kluczowe jest wykorzystanie nowoczesnych metod pracy oraz najnowszych technologii. To właśnie one umożliwiają nam aktywne oddziaływanie na przyszłość. Talk'n'Roll ma na celu nie tylko zainspirowanie uczestników, ale również skłonienie ich do przemyśleń na temat tego, w jaki sposób każdy z nas może przyczynić się do kształtowania otaczającego nas świata - mówi Paweł Szonecki, menedżer komunikacji w Sabre Polska.

Jednostki inspirują i napędzają świat

- To świetne miejsce do poznawania nowych ludzi. Idealne do tego, aby się zainspirować oraz pomyśleć o nowych sposobach rozwiązywania starych problemów – tak Jakub Zachara, dyrektor IT do spraw technologii i innowacji w ABB, mówi o niezwykłej konferencji Talk’N’Roll.

Niezwykłej i z tego powodu, że organizowanej siłami pracowników jednej firmy - Sabre. Jednak, co warto podkreślić, od kilku lat nie jest to już tylko wewnętrzne spotkanie Sabre Polska, a platforma urozmaiconej dyskusji, o co również dbają goście o tak szerokich umiejętnościach i profesjach jak prelegenci występujący podczas Talk’N’Roll. Skąd pomysł takiego spotkania jak to, które odbyło się 12 października, w dodatku prowadzonego w języku angielskim? Narodził się w 2014 roku. Pasjonaci nowych, niezwykłych firmowych wyzwań z Sabre w ten sposób postanowili nieco uchylić furtkę tajemniczego świata IT.

- To zabawne, jak wiele osób wciąż ma głębokie przeświadczenie, że pracownicy firm technologicznych to osoby introwertyczne, które grają w gry i piszą kod. Wbrew pozorom nasza branża jest niezwykle różnorodna i skupia ludzi o różnych talentach i pasjach. Tworząc Talk'n'Roll, chcemy właśnie to pokazać. W Sabre nie ma miejsca na krzywdzące stereotypy – dodaje Paweł Szonecki.

W tym roku w gościnnych progach muzeum Manggha spotkali się nie tylko przedstawiciele świata IT z Sabre, ale także wszyscy, którzy są otwarci na problemy współczesności i pragną na nie spojrzeć z wielu perspektyw. Chcą dyskutować o innowacjach, inspirować się innymi rozwiązaniami, rozmawiać o współpracy międzypokoleniowej, kierunkach rozwoju małych ojczyzn, ale także problemach globalnych. Podczas Talk'N'Roll były pytania, były też odpowiedzi

Światowe centrum możliwości w Krakowie

Talk'N'Roll to świat wykreowany przez pasjonatów Sabre i stworzony dla pasjonatów. Wszystkich tych, którzy chcą poszerzać horyzonty, uczyć się i czerpać inspirację, ale przede wszystkim otwartych na doświadczenie innych. Na scenie tej prezentowane są pomysły nie do końca związane z IT, stanowiące jednak świetną platformę wymiany poglądów oraz tworzenia sieci kontaktów.

- Dla mnie jedną z najfajniejszych innowacji, z których korzystamy jest miejski transport. I nie mówię tu o samochodach, ale o hulajnogach i motocyklach elektrycznych. To fantastyczne rozwiązanie, w które, gdybyśmy to pokazali 30 lat temu, nikt by nie uwierzył – tak podczas wystąpienia „Innovation starts with us!” mówił Jakub Zachara z ABB, od 15 lat inspirujący branżę IT, nie tylko w Polsce.

Kiedy zatem mamy do czynienia z innowacją? - Dla mnie to stan umysłu, w którym potrafimy wpaść na takie pomysły - myśląc oczywiście o nowych rozwiązaniach - które wcześniej w ogóle nie wydawały nam się możliwe. Konferencja ta, czyli spotkanie ludzi otwartych na nowe rozwiązania, a jednocześnie inspirujących i dających się zainspirować, pobudza nasz mózg do chodzenia ścieżkami, na których normalnie się nie znajdujemy – dodaje Jakub Zachara. I od razu podkreślmy, że nie było to jedyne inspirujące spotkanie podczas Talk’N’Roll.

„Technology behind Public Transport Organization" - o tajemnicach krakowskiego transportu miejskiego, nowych rozwiązaniach i technologiach oraz mobilności mówił Łukasz Franek, dyrektor Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie oraz członek zarządu European Metropolitan Transport Authority. „Women in aviation – my path to the jet airliner's cockpit" – była to pasjonująca osobista opowieść Aleksandry Pasich, m.in. sześciokrotnej medalistki SAE Aero Design, nie tylko o drodze do kokpitu samolotu, ale także w świat najnowocześniejszych technologii lotniczych i kosmicznych. Ukoronowaniem pierwszej części Talk'N'Roll było fantastyczne wystąpienie Sylwii Królikowskiej, która ze swadą opowiadała o „Cooperation between generations". Ten świetny występ o „wojnie", sporach, niejasnościach, niezrozumieniu, ale i współpracy między „baby boomers" oraz generacjami X, Y i Z wzbudził entuzjazm zgromadzonych. Mogliśmy więc zanurzyć się w świat skomplikowanych zmian pokoleniowych, ten który jest obok nas, a często jest dla nas niezauważalny. Trenerka, psycholożka, influencerka, współpracująca z wieloma gigantami korporacyjnymi, jest również wybitną specjalistką m.in. w budowaniu... autorytetu. Tym razem ukazała nam możliwości, jakie daje różnorodność pokoleniowa. Łukasz Lamża, dziennikarz, filozof, autor wielu książek, podpowiadał w jaki sposób można wydostać się z bańki mediów społecznościowych, odzyskać swój umysł oraz indywidualność; Erin A. Nickerson, konsul generalna USA w Krakowie, zarysowała możliwą przyszłość dyplomacji; myśli Dariusza Michalczuka z Sabre Polska krążyły nie tylko wokół optymalizacji, ale także tematów związanych z tym jak otocznie kształtuje to kim jesteśmy. Mateusz Olejarka z Web Security zastanawiał się nad tym jak sztuczna inteligencja będzie wpływała na nasze życie i bezpieczeństwo – czy jest ona „cukierkiem czy psikusem". I nie był to koniec fascynującego i jakże inspirującego spotkania ze światem, który nas otacza lub będzie wkrótce otaczał.

Janina Bąk zaprosiła bowiem wszystkich w fascynujący świat statystyki, zadając jednocześnie kontrowersyjne pytanie „czy statystyka kłamie?”. Mówiła też o błędach poznawczych, pułapkach myślowych i typowych błędach w wyciąganiu wniosków… Czy otaczający nas świat jest kłamstwem? - na to pytanie starał się odpowiedzieć Paweł Brodziński, kierujący Lunar Logic, firmą działającą na zasadzie rozproszonej autonomii. Justyna Styś, jedna z gwiazd zespołu Sabre Polska, przybliżyła zebranym „moc społeczności”, choćby takich jak środowiska korporacyjne. Tomasz Wykowski podczas sesji „Beyond Buzzwords” przedstawił trzy podstawowe elementy pracy zespołowej, a Dawid Górny opowiedział o swojej podróży... od utraty wzroku do spełniania marzeń oraz pokonywania kolejnych szczytów. W jaki sposób technologia pomaga jemu i innym niepełnosprawnym w pokonywaniu barier? O tym właśnie była m.in. mowa podczas Talk’N’Roll.

Talk’N’Roll - w różnorodności siła

Na pierwszy rzut oka tematy podejmowane na konferencji mogą wydawać się odległe i bez wspólnego mianownika. Jednak w tym właśnie tkwi wielki potencjał, siła i zarazem urok Talk’N’Roll. Tu nie mówi się o kodach, problemach korporacyjnych, a stanie umysłu i świata, także kondycji nas jako społeczności. I to jest piękne w tym spotkaniu!

Czy było to inspirujące spotkanie? Reakcja zgromadzonych na sali oraz kuluarowe rozmowy, nie pozostawiały żadnych wątpliwości. „Każda kropla zmienia skałę”, „Zmiana wypływa z nas”, „Człowiek może wpływać na losy świata” – to tylko kilka opinii, które pojawiły się w trakcie i po konferencji. Oby więcej takich konferencji, I do spotkania za rok – zgodnie stwierdzali zebrani. Może więc z Krakowa wyjdą osoby, które zmienią świat?

Supernowoczesny okręt branży turystycznej

- Jesteśmy globalną firmą technologiczną, działającą w branży turystycznej. Nasze systemy są tak wszechobecne, że każda osoba rezerwująca bilet lotniczy miała z nimi styczność, nawet jeśli nie była tego świadoma. – mówi Paweł Szonecki.

Gdy Sabre Polska rozpoczynała działalność w Krakowie w 2000 roku, na jej pokładzie znajdowało się 6 deweloperów. Dzisiaj to supernowoczesny okręt, którego załogę tworzy około 1300 specjalistów, z czego 83 proc. na stanowiskach technologicznych. I warto podkreślić, że ten flagowy okręt branży turystycznej zakotwiczył w krakowskim Tischnera Office.

- Nawet jeśli zabrzmi to górnolotnie to chcemy zmieniać świat na lepsze. Wierzymy, że nasza konferencje ma właśnie taką moc – przyznaje Paweł Szonecki, menedżer komunikacji w Sabre Polska.

