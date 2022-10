Tańszy prąd dla Polaków. Premier ogłosił Tarczę Solidarnościową, która pomoże obniżyć koszty energii 3.10.22

Tarcza Solidarnościowa, czyli gwarancja ceny za energię elektryczną

Jak przekazał premier Mateusz Morawiecki, ponosimy dzisiaj koszty polityki energetycznej i klimatycznej Unii Europejskiej oraz koszty wojny na Ukrainie. Rząd chce pomóc Polakom przy pomocy Tarczy Solidarnościowej, której zadaniem będzie ochrona przed gwałtownymi wzrostami cen, z jakimi mamy do czynienia już dzisiaj. Będzie ona działać w dwóch podstawowych obszarach - pierwszy to ochrona dla rodzin, a drugi to ochrona przedsiębiorców.

do 2000 kilowatogodzin rocznie dla wszystkich gospodarstw domowych,

do 2600 kilowatogodzin rocznie dla gospodarstw domowych z osobami z niepełnosprawnościami, rodzin trzy plus – czyli rodziny z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników.