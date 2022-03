Targi Edukacyjne Powiatu Myślenickiego już w środę! Katarzyna Hołuj

Już w środę (30 marca) w hali Zespołu Szkół. im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach wszyscy, a w szczególności ósmoklasiści będą się mogli zapoznać z ofertą edukacyjną wszystkich szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat myślenicki. Będzie to już osiemnasta edycja Targów Edukacyjnych Powiatu Myślenickiego. Rozpoczną się one o godz. 9 i potrwają do godz. 14.