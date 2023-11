Targi Pracy dla studentów i absolwentów. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie zaprasza Paulina Szymczewska

Targi Pracy URK odbędą się 16 listopada. materiały prasowe URK Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie po raz kolejny zaprasza na Targi Pracy – 16 listopada w godz. 12–17. Wydarzenie odbędzie się pod patronatem honorowym rektora uczelni dr. hab. inż. Sylwestra Tabora, prof. URK. To doskonała okazja do zdobycia cennych informacji o rynku pracy i trendach, a także do bezpośredniej rozmowy z pracodawcami.