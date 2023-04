Targi Pracy w Myślenicach. Dla chcących znaleźć pracę i dla poszukujących pracowników

Posłużę się przykładem: szukamy fryzjerek do salonu fryzjerskiego i przynajmniej w teorii nie powinno to stanowić żadnego problemu. Fryzjerek zarejestrowanych w PUP nie brakuje, ale co z tego, skoro nie chcą pracować w tym zawodzie. Skończyły szkołę, odbyły praktyki, mają kwalifikacje, ale uznały, że to jednak nie jest to co chcą robić w życiu i chcą się przekwalifikować. Jako pracodawców martwi nas to i chcemy temu przeciwdziałać, dlatego już we wrześniu planujemy zorganizować pierwszy Festiwal Zawodów i to międzynarodowy, którym, chcemy zainteresować szczególnie osoby młode, które wybór zawodu mają dopiero przed sobą - mówi.