Tarnovia zderzyła się ze ścianą. „Nie było szans, by uratować sekcję kobiet” – twierdzą działacze z Tarnowa. Co dalej z klubem? [ROZMOWA]

Tarnovia zderzyła się ze ścianą. „Nie było szans, by uratować sekcję kobiet” – twierdzą działacze z Tarnowa

Dowiedzieliśmy się, że wielkie pieniądze, stopniowo wydawane przez Tarnovię po transferze Bartosza Kapustki z Cracovii do Leicester, w tym roku się skończyły i klub nie ma środków, by utrzymać płynność finansową. Zasadne staje się więc pytanie: jaka przyszłość czeka klub z Bandrowskiego?

Na nasze pytania w trakcie rozmowy, która odbyła się w siedzibie Tarnovii, odpowiadali prezes zarządu Magdalena Pasek, Sebastian Dychtoń i Tadeusz Bałchanowski z rady nadzorczej oraz przedstawiciel komisji rewizyjnej Marcin Szumlański. Wypowiedzi zostały autoryzowane.

Zacznijmy od likwidacji nie tylko pierwszej drużyny, która spadła w minionym sezonie z ekstraligi, ale całej sekcji piłkarskiej kobiet. Jak w ogóle mogło do tego dojść?

Magdalena Pasek: Przyczyną likwidacji sekcji był brak pieniędzy. Klub nie był przygotowany na tak duże wydatki, potrzeba było około 400-450 tysięcy złotych na jedną rundę rozgrywek.

Marcin Szumlański: To było minimum przy maksymalnych oszczędnościach, same podstawowe potrzeby drużyny. Podkreślmy, że to kwota na rundę, czyli 900 tysięcy rocznie. To było absolutnie poza budżetem, niemożliwe do udźwignięcia przez Tarnovię.