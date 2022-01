Tatrzańskie granie w blasku gwiazd. Od 16 stycznia Bachledka Ski&Sun kusić będzie Magiczną krainą i 55 000 świateł

Kameralna stacja narciarska, tak chętnie odwiedzana przez polskich miłośników jednej i dwóch desek, honorująca karnety Tatry Super Ski, od 16 stycznia kusić będzie nie tylko fajnymi nartostradami, ale także Magiczną krainą, cudownym widokiem na Tatry oraz 55 000 światełek. Wszystko to na 1170 m n.p.m.

- Goście zobaczą niepowtarzalny nocny spektakl, pięknie rozgwieżdżone niebo, poznają dotyk światła - zapewnia Michal Rusiňak z Bachledka Ski&Sun.

16 stycznia grzbiet Magury Spiskiej i powstały na nim chodnik w koronach drzew, gdy tylko ostatnie promienie słońca znikną za horyzontem, odkryją przed nami nowy, niezwykły świat.

Magiczna kraina Bachledka na podniebną scenę zaprasza we wtorki, piątki i niedziele od godz. 16 do 20.30. Jeśli dysponować będziemy całodniowym karnetem narciarskim Tatry Super Ski możemy przekroczyć jej bramy w każdej chwili, do godz. 20.30 (jazda na nartach możliwa jest do godz. 16). Jeśli zaś skusi nas tylko niezwykły nocny spektakl, trzeba będzie nabyć bilet, który otworzy przed nami bramy kolejki oraz wieczornej wędrówki Chodnikiem w koronach drzew.

Wybierając się za naszą południową granicę trzeba też pamiętać o koronawirusowych obostrzeniach na Słowacji.