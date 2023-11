Tauron 1. Liga siatkarzy. Czwarte zwycięstwo AZS AGH Kraków. Tym razem z BKS Visła Proline Bydgoszcz

AZS AGH Kraków - BKS Visła Proline Bydgoszcz 3:1 (25:16, 20:25, 25:20, 25:18)

AZS AGH: Kraut, Peryt, Oziabło, Putkowski, Tokajuk, Bakaj, Dereń (libero) oraz Piksa, Curzytek.

BKS Visła Proline: Polczyk, Rykała, Radziwon, Cieślik, Kwasigroch, Słotarski, Dzierżyński (libero) oraz Czetowicz, Gutkowski, Szarek.

Wyżej w tabeli plasowała się ekipa z Bydgoszczy, ale w Krakowie większych szans na zwycięstwo nie miała. W pierwszym secie wyrównana walka trwała do 14:12. Później gospodarze szybko powiększyli swoją przewagę (19:13) i nie już dali się dogonić. W drugiej odsłonie to przyjezdni po punktowej serii odskoczyli (od 6:9 do 7:13). Przewagę utrzymali, choć w końcówce miejscowi zbliżyli się na 2 punkty (20:22), ale na tym ich zryw się skończył.

Trzeci set był najbardziej zacięty ze wszystkich, prowadzenie zmieniało się. Od stanu 16:15 krakowianie doprowadzili do 20:16 i tej szansy nie zmarnowali. W czwartej części bydgoszczanie dotrzymywali kroku rywalom tylko na początku (11:10). Później było 20:12, skończyło się zwycięstwem krakowian do 18.