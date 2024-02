Tauron Arena kończy 10 lat. Będzie świętowanie Anna Piątkowska

Świętowanie w Tauron arenie potrwa przez cały rok Aneta Zurek / Polska Press

Ponad 2400 wydarzeń gościła krakowska Tauron Arena od maja 2014 roku, kiedy to została otwarta. Wzięło w nich udział ponad 6 mln osób. Świętowanie 10-lecia istnienia potrwa przez cały rok pod hasłem "Spotkajmy się!", kiedy to Tauron Arena zaprosi na imprezy sportowe, edukacyjne, jak i do dorosłych, którym dedykowane są spotkania związane z kulturą, biznesem, zdrowiem, czy psychologią. Kulminacyjnym punktem będzie koncert "To Kraków tworzy metamorfozy" zaplanowany na 5 kwietnia.