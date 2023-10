Tauron Liga siatkarek. Grupa Azoty Akademia Tarnów bez trenera Marcina Wojtowicza i z kolejną porażką - z BKS Bielsko-Biała

BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała - Grupa Azoty Akademia Tarnów 3:0 (25:20, 26:24, 25:22)

Ekipa z Tarnowa bez Wojtowicza. Drużynę w Bielsku-Białej prowadził Madejski

W I secie tylko początek był wyrównany. Od stanu 6:5 miejscowe doprowadziły do 10:6 i i trener gości poprosił o czas. To jednak nie odmieniło losów tej partii. Tarnowianki nie kończyły ataków, a po drugiej stronie siatki bardzo skutecznie grała Kertu Laak (zdobyła aż 7 z pierwszych 12 punktów, w całym secie - 10). Po kolejnej serii (4 "oczka" z rzędu) dystans wzrósł (16:9) i BKS już kontrolował przebieg wydarzeń na parkiecie.

Grupa Azoty Akademia w meczu z BKS-em zmarnowała piłkę setową w drugiej partii

Druga partia na początku też była wyrównana. Od stanu 10:9 miejscowe doprowadziły do 15:10. Chyba jednak poczuły się zbyt pewnie, popełniały coraz więcej błędów i dystans szybko stopniał do 2 punktów - 18:16 (czas da BKS), po chwili do 1 (19:18, po bloku - wreszcie - na Laak). A w kolejnym rozegraniu atak skończyła Katarzyna Marcyniuk i był remis!

Walka cios za cios trwała do końca, z tym, że to przyjezdne musiały gonić wynik. Pierwsze prowadzenie w tym fragmencie objęły w "najważniejszym" momencie - 23:24 po bloku na Laak. Piłkę setową zmarnowała jednak zagrywką w siatkę Karina Chmielewska. Po chwili bielszczanki udanie skontrowały i to one miały piłkę setową (czas dla drużyny z Tarnowa). Wykorzystały ją, ale nie obyło się bez kontrowersji. Sędziowie przyznali miejscowym decydujący punkt po wideoweryfikacji. Uznali, że po ataku Laak piłka dotknęła próbująca się uchylić Danijelę Dżaković.